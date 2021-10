MediaWorld assume 100 Addetti Vendita

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La multinazionale cerca diplomati e laureati da inserire in Italiaoffre opportunità di lavoro a 100 persone diplomate e laureate darà soprattutto comeallae alla Logistica, da inserire nei puntipresenti in Italia. La multinazionale, leader nel mercato dell’elettronica di consumo, è alla ricerca di/Logistica, i quali dovranno mettere i clienti al centro dell’attenzione poiché essi rappresentano la priorità, assisterli al meglio e soddisfare ogni loro esigenza attraverso i migliori prodotti e servizi. I candidati dovranno essere entusiasti, flessibili, disponibili e avere passione per la, attitudine al problem solving, ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente, ...

