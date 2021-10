Lucas Hernandez, allenamento di giorno e carcere la notte: ecco lo scenario in caso di condanna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lucas Hernandez dovrebbe iniziare a scontare la sua pena detentiva in Germania a partire dal 28 ottobre. Il calciatore del Bayern Monaco è stato condannato a sei mesi di carcere nel 2018 per non aver rispettato il distanziamento imposto dai giudici dopo un caso di violenza domestica nei confronti di sua moglie. Il fratello di Theo, che spera ancora nell’assoluzione, potrebbe allenarsi durante il giorno e rientrare in carcere la notte in caso di condanna. Esiste già un simile caso nel club bavarese. Si tratta di Uli Hoeness, che scontò in questo modo la condanna per evasione fiscale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dovrebbe iniziare a scontare la sua pena detentiva in Germania a partire dal 28 ottobre. Il calciatore del Bayern Monaco è statoto a sei mesi dinel 2018 per non aver rispettato il distanziamento imposto dai giudici dopo undi violenza domestica nei confronti di sua moglie. Il fratello di Theo, che spera ancora nell’assoluzione, potrebbe allenarsi durante ile rientrare inlaindi. Esiste già un similenel club bavarese. Si tratta di Uli Hoeness, che scontò in questo modo laper evasione fiscale. SportFace.

