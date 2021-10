LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto balza in testa nell’All Around! Azzurri a caccia delle finali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.30: 14.166 al volteggio per il messicano Rojo 6.28: Il colombiano Sandoval Afanador totalizza 12.733 al cavallo con maniglie, il kazako Karimi 12.133 agli anelli, 13.156 per l’egiziano Afify alle parallele 6.25: 13.966 per il thailandese Surintornta al corpo libero, 13.433 per il colombiano Calvo Moreno al cavallo con maniglie, 13.324 per il messicano Martinez al volteggio, 13.800 per l’egiziano Mohamed alle parallele 6.20: Iniziata la prima rotazione 6.15: Scatta tra pochi minuti la quinta suddivisione 5.33: Alle 6.20 la quinta suddivisione con Thailandia, Kazakhstan, Egitto, Colombia, Messico, Romania 5.31: Questi i leader delle classifiche degli apparati: Corpo libero: Minami Kazuki, 14.966 Cavallo con maniglie: Weng Hao, 15.6 Anelli: Lan Xingyu, 15.266 Volteggio: Nazar Chepurnyi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.30: 14.166 al volteggio per il messicano Rojo 6.28: Il colombiano Sandoval Afanador totalizza 12.733 al cavallo con maniglie, il kazako Karimi 12.133 agli anelli, 13.156 per l’egiziano Afify alle parallele 6.25: 13.966 per il thailandese Surintornta al corpo libero, 13.433 per il colombiano Calvo Moreno al cavallo con maniglie, 13.324 per il messicano Martinez al volteggio, 13.800 per l’egiziano Mohamed alle parallele 6.20: Iniziata la prima rotazione 6.15: Scatta tra pochi minuti la quinta suddivisione 5.33: Alle 6.20 la quinta suddivisione con Thailandia, Kazakhstan, Egitto, Colombia, Messico, Romania 5.31: Questi i leaderclassifiche degli apparati: Corpo libero: Minami Kazuki, 14.966 Cavallo con maniglie: Weng Hao, 15.6 Anelli: Lan Xingyu, 15.266 Volteggio: Nazar Chepurnyi, ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto in testa nell’All Around! Azzurri a caccia delle fina… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi in chiaroscuro. Lodadio Macchini e Maresca a caccia… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: dominio cinese nell'All Around dopo due suddivisioni, in testa… -