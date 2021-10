Lino Banfi in lacrime per la moglie Lucia: la triste notizia poco fa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il suo senso dell'umorismo e il suo inconfondibile accento pugliese l'hanno reso uno degli attori comici più amati d'Italia. Ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, Lino Banfi, il "Nonno d'Italia", ha ripercorso la sua carriera, l'amore profondo per la moglie Lucia Zagaria, malata di Alzheimer, e il legame con figli e nipoti: "Una decina d'anni mi dovete sopportare ancora". Lino Banfi: "Mia moglie mi ha chiesto di morire insieme". Fra qualche mese, Lino Banfi festeggerà le nozze di diamante con la moglie Lucia Zagaria, da tempo malata di Alzheimer: "Il primo marzo faremo 60 anni di matrimonio". A Silvia Toffanin che gli chiede il segreto di un amore forte e duraturo, l'attore ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il suo senso dell'umorismo e il suo inconfondibile accento pugliese l'hanno reso uno degli attori comici più amati d'Italia. Ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin,, il "Nonno d'Italia", ha ripercorso la sua carriera, l'amore profondo per laZagaria, malata di Alzheimer, e il legame con figli e nipoti: "Una decina d'anni mi dovete sopportare ancora".: "Miami ha chiesto di morire insieme". Fra qualche mese,festeggerà le nozze di diamante con laZagaria, da tempo malata di Alzheimer: "Il primo marzo faremo 60 anni di matrimonio". A Silvia Toffanin che gli chiede il segreto di un amore forte e duraturo, l'attore ...

Advertising

paoliblu : RT @mcrisparlato: @doluccia16 L'attore di soap opera, interpreta il ruolo di un medico scienziato, una via di mezzo tra Alvaro vitali e lin… - derek_zth : RT @Cambiacasacca: Senza contare che la Lamorgese parla come Lino Banfi. - beattrix369 : RT @Cambiacasacca: Senza contare che la Lamorgese parla come Lino Banfi. - mcrisparlato : @doluccia16 L'attore di soap opera, interpreta il ruolo di un medico scienziato, una via di mezzo tra Alvaro vitali e lino Banfi. - TychoBrahe29 : @Tanque10Roma @SoLillo1Scl Nasca è di Bari. Dovevano farlo con l’accento di lino Banfi e sarebbero stati ugualment… -