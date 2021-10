L’appello per trovare Giuseppe: ‘Si è allontanato dal San Camillo, soffre di Alzheimer’ (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si chiama Giuseppe Brinchi e la sua famiglia lo sta cercando disperatamente. Si è allontanato oggi, 20 ottobre 2021, dall’ospedale San Camillo. Giuseppe ha 85 anni e purtroppo soffre di Alzheimer, a lanciare L’appello è sua nipote. I capi che indossa sono un cappello grigio con visiera e uno smanicato beige, con diverse tasche. Se qualcuno dovesse incontrarlo o riconoscere è pregato di contattare le forze dell’ordine o scrivere a Valeria Poggi su Facebook. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si chiamaBrinchi e la sua famiglia lo sta cercando disperatamente. Si èoggi, 20 ottobre 2021, dall’ospedale Sanha 85 anni e purtroppodi Alzheimer, a lanciareè sua nipote. I capi che indossa sono un cappello grigio con visiera e uno smanicato beige, con diverse tasche. Se qualcuno dovesse incontrarlo o riconoscere è pregato di contattare le forze dell’ordine o scrivere a Valeria Poggi su Facebook. su Il Corriere della Città.

