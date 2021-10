Incidente via Appia Nuova altezza GRA: gravi due motociclisti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Incidente questa mattina su via Appia Nuova, al km 14, altezza GRA in direzione Roma. La chiamata è arrivata alle 9.15. Dall’intervento della polizia locale è emerso che sono due i motociclisti coinvolti. Entrambi gravi e trasportati in codice rosso: uno al San Giovanni e l’altro al Policlinico Tor Vergata. Il primo è classe 1973, mentre l’altro è più giovane, nato nel 1991. Leggi anche: La porta da calcio le cade addosso: morta bimba di 5 anni di Acilia su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021)questa mattina su via, al km 14,GRA in direzione Roma. La chiamata è arrivata alle 9.15. Dall’intervento della polizia locale è emerso che sono due icoinvolti. Entrambie trasportati in codice rosso: uno al San Giovanni e l’altro al Policlinico Tor Vergata. Il primo è classe 1973, mentre l’altro è più giovane, nato nel 1991. Leggi anche: La porta da calcio le cade addosso: morta bimba di 5 anni di Acilia su Il Corriere della Città.

LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Appia ?????? code tra Via dei Laghi e Raccordo Anulare > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - CorriereCitta : Incidente via Appia Nuova altezza GRA: feriti gravi due motociclisti

