Il ministro Patuanelli apre la XXIV edizione di Frantoi Aperti in Umbria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) PERUGIA – L’Umbria, con il suo patrimonio di ricerca e di esperienze, in attesa dell’uscita dei decreti attuativi dell’oleoturismo, si candida a diventare un vero e proprio laboratorio per il turismo dell’olio in Italia. Questo l’assunto dal quale prenderà le mosse, venerdì 22 ottobre, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Perugia, l’evento di apertura della XXIVesima edizione di “Frantoi Aperti in Umbria” alla presenza del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali On. Stefano Patuanelli. Con i Frantoi già in attività, l’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria si fa promotrice di iniziative di ripartenza del turismo dell’olio, in grado di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) PERUGIA – L’, con il suo patrimonio di ricerca e di esperienze, in attesa dell’uscita dei decreti attuativi dell’oleoturismo, si candida a diventare un vero e proprio laboratorio per il turismo dell’olio in Italia. Questo l’assunto dal quale prenderà le mosse, venerdì 22 ottobre, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Perugia, l’evento di apertura dellaesimadi “in” alla presenza deldelle politiche agricole, alimentari e forestali On. Stefano. Con igià in attività, l’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dopsi fa promotrice di iniziative di ripartenza del turismo dell’olio, in grado di ...

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, ministro Patuanelli: “Va potenziato. Metterlo in discussione è fuori dal tempo, inspiegabi… - CCIAARIVLIG : RT @reterurale: Le nuove voci dello sviluppo rurale. Non perdere l’evento organizzato dalla RRN ?? tra i protagonisti, il Ministro Stefano… - RadioRadicale : Potenziamento del #RedditodiCittadinanza, proroga del #Superbonus 110%, #Transizione 4.0 e Fondo di Garanzia per le… - rtl1025 : ?? Il rinvio deciso ieri all'attuazione della sugar e #plastictax che aveva un 'impatto importante' sull'industria d… - Matteo442192281 : RT @studentinogpUD: Sabato 23 ottobre incontro a Trieste con il ministro Patuanelli a cui chiederemo l’abrogazione del green pass. Sarà pre… -