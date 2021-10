Calciomercato Juve, rinforzi a gennaio: nome inedito per il centrocampo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero messo nel mirino un nuovo centrocampista esploso recentemente nel Rennes La Juventus si avvicina al mercato di gennaio pensando ancora una volta ai giovani. In caso di addio anticipato di uno tra Aaron Ramsey (soprattutto) e Weston McKennie – entrambi hanno mercato in Premier – il primo nome sulla lista resta Aurelien Tchouameni. I contatti proseguono nonostante concorrenza e prezzo siano in aumento. Un tentativo verrà fatto subito nonostante l’interesse di Chelsea, Liverpool e Real Madrid. Anche se nei salotti della Ligue 1 segnalano i bianconeri con le antenne dritte su Lesley Ugochukwu esploso recentemente nel Rennes, mediano 17enne. Lo riferisce Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021): i bianconeri avrebbero messo nel mirino un nuovo centrocampista esploso recentemente nel Rennes Lantus si avvicina al mercato dipensando ancora una volta ai giovani. In caso di addio anticipato di uno tra Aaron Ramsey (soprattutto) e Weston McKennie – entrambi hanno mercato in Premier – il primosulla lista resta Aurelien Tchouameni. I contatti proseguono nonostante concorrenza e prezzo siano in aumento. Un tentativo verrà fatto subito nonostante l’interesse di Chelsea, Liverpool e Real Madrid. Anche se nei salotti della Ligue 1 segnalano i bianconeri con le antenne dritte su Lesley Ugochukwu esploso recentemente nel Rennes, mediano 17enne. Lo riferisce Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS ...

