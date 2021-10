Bravetta | ubriaco aggredisce autista dell’Atac e poliziotti | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unè stato aggredito stanotte a, nel XII Municipio. In via dei Capasso sono dovuti intervenire gli agenti della Sezione Volanti. A finire in manette T.M.O, un cittadino romeno di 44 anni. Non è stato semplice per la Polizia fermare l’uomo che probabilmente era, tanto che ha aggredito anche i. Ora è accusato di lesioni e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché danneggiamento ai beni dello Stato. Leggi anche: ‘Ti ammazzo’: l’incubo vissuto da due donne minacciate, speronate con l’auto e perseguitate dagli ex AggressioneAtac a, cosa è successo L’aggressione è avvenuta ieri sera. T.M.O. sale sull’autobus di linea e inizia a creare disagi. È in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta ad abuso di ...