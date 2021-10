Attacco hacker alla Siae: rubati i dati degli artisti e chiesto un riscatto di 3 milioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Siae, società italiana autori ed editori, è stata colpita da un Attacco hacker. Nello specifico è stata attaccata da un ransomware, un programma dannoso che limita l’accesso del dispositivo che infetta. Sono stati sottratti 60 gigabyte di dati sensibili come carte di identità, indirizzi, documenti di pagamento, patenti di guida, passaporti e contratti degli artisti. L’intero data base di Siae (circa 28mila documenti) è stato messo in vendita sul dark web. È stato chiesto anche un riscatto di 3 milioni di euro in bitcoin, ma Gaetano Blandini, direttore generale della società, ha spiegato all’Ansa che “la Siae non darà seguito alla richiesta di riscatto”. Non vi è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La, società italiana autori ed editori, è stata colpita da un. Nello specifico è stata attaccata da un ransomware, un programma dannoso che limita l’accesso del dispositivo che infetta. Sono stati sottratti 60 gigabyte disensibili come carte di identità, indirizzi, documenti di pagamento, patenti di guida, passaporti e contratti. L’intero data base di(circa 28mila documenti) è stato messo in vendita sul dark web. È statoanche undi 3di euro in bitcoin, ma Gaetano Blandini, direttore generale della società, ha spiegato all’Ansa che “lanon darà seguitorichiesta di”. Non vi è ...

Advertising

Agenzia_Italia : ?? === C'è stato un attacco hacker alla @SIAE_Official _ Secondo quanto apprende l'AGI si tratta di un ransomware.… - TgLa7 : Attacco hacker al sito web della #Siae - repubblica : Attacco hacker alla Siae, pubblicati nel dark web documenti degli artisti. Chiesto riscatto in bitcoin - zephira_137 : RT @dottorbarbieri: ?? Siae, Attacco hacker con ransomware: chiesto un riscatto in Bitcoin e messi in vendita 60 giga di dati - klaretta2006 : RT @ilpost: C’è stato un attacco informatico al sito della SIAE: sono stati sottratti 60 gigabyte di dati -