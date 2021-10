Verso 8 miliardi sul taglio delle tasse, ma i partiti chiedono di più (Di martedì 19 ottobre 2021) Otto miliardi dovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per il taglio delle tasse. Lo si apprende da diverse fonti di governo, mentre è in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi sul Documento programmatico di bilancio. La cifra sarebbe stata annunciata nel corso della riunione, ma alcuni rappresentanti dei partiti di maggioranza starebbero chiedendo uno stanziamento maggiore per ridurre il cuneo fiscale. “Stiamo lavorando per ridurre le tasse. A fronte di 22 miliardi disponibili è inconcepibile pensare di stanziare meno di 10 miliardi al taglio delle tasse” dicono fonti di Italia Viva. “Chiediamo al Governo una riduzione del costo del lavoro di 10 miliardi e una riduzione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Ottodovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per il. Lo si apprende da diverse fonti di governo, mentre è in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi sul Documento programmatico di bilancio. La cifra sarebbe stata annunciata nel corso della riunione, ma alcuni rappresentanti deidi maggioranza starebbero chiedendo uno stanziamento maggiore per ridurre il cuneo fiscale. “Stiamo lavorando per ridurre le. A fronte di 22disponibili è inconcepibile pensare di stanziare meno di 10al” dicono fonti di Italia Viva. “Chiediamo al Governo una riduzione del costo del lavoro di 10e una riduzione ...

