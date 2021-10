Trump, che voleva addirittura fondare un nuovo social, si è visto hackerare il suo sito (Di martedì 19 ottobre 2021) «Non essere come quelli che hanno dimenticato Allah, così Allah ha fatto dimenticare loro stessi». È questo il messaggio che è comparso nella sezione Action del sito personale di Donald Trump, accompagnata dall’embed di un video del presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Possibile che la firma dell’azione sia da ricondurre a RootAyyildiz, un hacker che – a questo punto – ha violato i sistemi di sicurezza del portale dell’ex presidente degli Stati Uniti e lo ha modificato a suo piacimento, con un’azione abbastanza clamorosa. LEGGI ANCHE > Il team di Trump lancia una nuova piattaforma social sito Trump hackerato, la rivendicazione La rivendicazione è arrivata sulle colonne di Vice: l’hacker ha anche fornito la spiegazione tecnica con cui ha avviato la sua azione. Dovrebbe aver ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021) «Non essere come quelli che hanno dimenticato Allah, così Allah ha fatto dimenticare loro stessi». È questo il messaggio che è comparso nella sezione Action delpersonale di Donald, accompagnata dall’embed di un video del presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Possibile che la firma dell’azione sia da ricondurre a RootAyyildiz, un hacker che – a questo punto – ha violato i sistemi di sicurezza del portale dell’ex presidente degli Stati Uniti e lo ha modificato a suo piacimento, con un’azione abbastanza clamorosa. LEGGI ANCHE > Il team dilancia una nuova piattaformahackerato, la rivendicazione La rivendicazione è arrivata sulle colonne di Vice: l’hacker ha anche fornito la spiegazione tecnica con cui ha avviato la sua azione. Dovrebbe aver ...

