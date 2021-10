“Speranze finite”. La conferma è appena arrivata, il triste annuncio: è il corpo di Antonio Natale (Di martedì 19 ottobre 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo - Profonda commozione a Napoli per la morte di Antonio Natale, 22 anni, il ragazzo per il quale c'era stata una grande mobilitazione dopo la sua scomparsa, avvenuta il 4 ottobre. Il ragazzo era sparito dal Parco Verde di Caivano, comune dell'hinterland napoletano. Di lui si era persa ogni traccia. Il ritrovamento Poi, nella serata di lunedì 18 ottobre c'è stato il tragico ritrovamento di un corpo. Che, dopo le verifiche, è stato scoperto appartenere proprio al giovane Antonio, che viveva nella zona del Paro Verde. Il ritrovamento è avvenuto in una zona periferica della stessa Caivano, a Cinquevie. A dare la conferma del ritrovamento del cadavere la procura di Napoli nord. Sul luogo del ritrovamento i carabinieri della tenenza di Caivano, con il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 ottobre 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo - Profonda commozione a Napoli per la morte di, 22 anni, il ragazzo per il quale c'era stata una grande mobilitazione dopo la sua scomparsa, avvenuta il 4 ottobre. Il ragazzo era sparito dal Parco Verde di Caivano, comune dell'hinterland napoletano. Di lui si era persa ogni traccia. Il ritrovamento Poi, nella serata di lunedì 18 ottobre c'è stato il tragico ritrovamento di un. Che, dopo le verifiche, è stato scoperto appartenere proprio al giovane, che viveva nella zona del Paro Verde. Il ritrovamento è avvenuto in una zona periferica della stessa Caivano, a Cinquevie. A dare ladel ritrovamento del cadavere la procura di Napoli nord. Sul luogo del ritrovamento i carabinieri della tenenza di Caivano, con il ...

