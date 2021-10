Serie A, al via l’assemblea di Lega: audizione di Dazn su audience e problemi tecnici (Di martedì 19 ottobre 2021) Prende il via l’assemblea di Lega Serie A in videoconferenza alla presenza di tutte e venti le società del massimo campionato. Di particolare importanza l’audizione di esponenti di Dazn e Publitalia per discutere dell’audience e dei sistemi di raccolta dei dati d’ascolto, al centro di polemiche, oltre che sulle performance tecniche e sui problemi riscontrati dal licenziatario dei diritti tv. I club discuteranno anche del conferimento di mandati esplorativi in via non esclusiva per i diritti tv del campionato nell’area Medio Oriente e Nord Africa, dell’approvazione del budget 2021/22, del rinnovo dell’accordo collettivo con Aic e Figc e delle proposte di sponsorizzazioni per le prossime stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Prende il viadiA in videoconferenza alla presenza di tutte e venti le società del massimo campionato. Di particolare importanza l’di esponenti die Publitalia per discutere dell’e dei sistemi di raccolta dei dati d’ascolto, al centro di polemiche, oltre che sulle performance tecniche e suiriscontrati dal licenziatario dei diritti tv. I club discuteranno anche del conferimento di mandati esplorativi in via non esclusiva per i diritti tv del campionato nell’area Medio Oriente e Nord Africa, dell’approvazione del budget 2021/22, del rinnovo dell’accordo collettivo con Aic e Figc e delle proposte di sponsorizzazioni per le prossime stagioni. SportFace.

