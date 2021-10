Roma | contro il Bodo Glimt è l' occasione per la seconda linea

(Di martedì 19 ottobre 2021) Giovedì pomeriggio lasarà impegnata nella fredda trasferta diil. Il club norvegese è attualmente secondo nel girone di qualificazione di Conference League a quota 4 punti, mentre laè ovviamente in testa grazie alle vittorie maturate dopo le partiteCSKA Sofia e Zorya. Mourinho cercherà subito di smaltire le scorie e le frustrazioni accumulate dopo il matchla Juventus: nonostante la sconfitta, la squadra ha giocato bene, dettando i tempi e mostrando carattere e tuttavia i punti non sono arrivati. Probabile che lo Special One lasci spazio a chi ultimamente si è visto di meno: tranne che per il titolarissimo Rui Patricio in porta, ladifensiva dovrebbe essere composta da ...

Advertising

matteosalvinimi : Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli #idranti c… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “La settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si… - OptaPaolo : 10 - La Roma è la prima squadra contro cui la Juventus ha ottenuto 10 successi in Serie A all’Allianz Stadium. Decu… - eulife65 : RT @Ruttosporc: La Roma contro la Lega perché la Lega dice che non è consentito mandare canzoni dopo l'Inno Della Serie A. Però questo suc… - Giovann83034657 : RT @OrtigiaP: La storia delle piazze è nota: a Roma si autorizza Forza Nuova ad assaltare la CGIL, a Trieste idranti e lacrimogeni su gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma contro

- Dimenticare la sconfittala Juventus e concentrarsi sull'impegno di Conference League. Giovedì laaffronterà in trasferta il Bodø/Glimt nel terzo turno del girone di Conference ...Gli uomini della Digos stanno intervenendo, oltre che a Napoli e provincia, ad Avellino, Siena,,Torino,Ragusa, Lecce e Ferrara, con la collaborazione del servizio di polizia postale e delle ...Una capitale spaccata, e non per le elezioni appena trascorse. Non nuovo a critiche da queste parti visti i precedenti. Il club si farà sentire con l’Aia che ieri ha ritenuto giusto non punire Orsato ...Presentando l'ottava di campionato avevamo avuto la sensazione che il Napoli, in caso di vittoria, avrebbe potuto allungare soprattutto .... Il Napoli potevano distanziare ulteriormente la Roma impegn ...