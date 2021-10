Roma, 73enne esce di casa e scompare nel nulla: l’appello della Polizia (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – E’ scomparsa nel nulla dopo essersi allontanata dalla sua abitazione di via Trionfale, a Roma. Si chiama Assundina Gagliardi, ha 73 anni ed è originaria del Venezuela. Assundina Gagliardi La donna è affetta da demenza senile, e non ha con sé i farmaci necessari al trattamento della sua patologia. La 73enne è uscita di casa con una borsa contenente delle copie dei suoi documenti e un libretto postale, ma non ha preso il cellulare. A denunciarne la scomparsa presso gli uffici del commissariato Monte Mario il figlio, il quale ha dichiarato agli investigatori di non aver più notizia della madre dalle ore 13.20 della giornata di lunedì 18 ottobre, nonostante abbia provato, senza risultato, a cercarla in diversi ospedali e nelle zone di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021)– E’ scomparsa neldopo essersi allontanata dalla sua abitazione di via Trionfale, a. Si chiama Assundina Gagliardi, ha 73 anni ed è originaria del Venezuela. Assundina Gagliardi La donna è affetta da demenza senile, e non ha con sé i farmaci necessari al trattamentosua patologia. Laè uscita dicon una borsa contenente delle copie dei suoi documenti e un libretto postale, ma non ha preso il cellulare. A denunciarne la scomparsa presso gli uffici del commissariato Monte Mario il figlio, il quale ha dichiarato agli investigatori di non aver più notiziamadre dalle ore 13.20giornata di lunedì 18 ottobre, nonostante abbia provato, senza risultato, a cercarla in diversi ospedali e nelle zone di ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, 73enne esce di casa e scompare nel nulla: l’appello della Polizia - MutiCarla : RT @ereike05: Terza dose di vaccino anti-Covid per Giorgio Parisi, vincitore del premio Nobel per la Fisica 2021. Lo scienziato 73enne si è… - ereike05 : Terza dose di vaccino anti-Covid per Giorgio Parisi, vincitore del premio Nobel per la Fisica 2021. Lo scienziato 7… -