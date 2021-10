Psg-Lipsia, Mbappè subito letale: che gol per l’1-0 (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Basta poco al Paris Saint Germain per passare in vantaggio contro il Lipsia. Tre tocchi, due verticalizzazioni e lo scatto furioso verso la porta di Kylian Mbappè che dal limite dell’area spacca la porta sul primo palo, dopo essere rientrato sul destro. Un gol bellissimo e che mette subito in discesa la strada della squadra parigina. Presente allo stadio anche Ronaldinho, che può essere sicuramente fiero della finta dell’attaccante campione del mondo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Basta poco al Paris Saint Germain per passare in vantaggio contro il. Tre tocchi, due verticalizzazioni e lo scatto furioso verso la porta di Kylianche dal limite dell’area spacca la porta sul primo palo, dopo essere rientrato sul destro. Un gol bellissimo e che mettein discesa la strada della squadra parigina. Presente allo stadio anche Ronaldinho, che può essere sicuramente fiero della finta dell’attaccante campione del mondo. SportFace.

