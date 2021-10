Onana Inter, ten Hag: «Situazione in fase di stallo» (Di martedì 19 ottobre 2021) L’allenatore dell’Ajax Ten Hag ha parlato della Situazione riguardante André Onana, finito nel mirino dell’Inter Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, nella corso della conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha parlato anche della Situazione riguardante André Onana. Il portiere avrebbe già firmato un pre contratto con l’Inter. Onana Inter – «Al momento è una Situazione in fase di stallo. Onana è in lista Champions e non è presente lì per caso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’allenatore dell’Ajax Ten Hag ha parlato dellariguardante André, finito nel mirino dell’Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, nella corso della conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha parlato anche dellariguardante André. Il portiere avrebbe già firmato un pre contratto con l’– «Al momento è unaindiè in lista Champions e non è presente lì per caso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

