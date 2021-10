Morawiecki nega la Polexit | ' Il nostro posto è nella Ue e non ce ne andiamo'

Advertising

ha aggiunto che la Polonia guadagna dall'integrazione europea, ma "non è venuta a mani vuote".... con la sua sentenza chela supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale. Ma la ...sollecitato a prendere posizione da un ricorso presentato prioprio dal premier Mateusz, in ...Il premier polacco durante il dibattito sulla crisi dello stato di diritto in Polonia e la supremazia del diritto europeo ...La domanda è ovviamente provocatoria. Però, un pensierino in tal senso, non solo a Bruxelles, qualcuno incomincia ad averlo in testa. La decisione della Corte Costituzionale polacca ha scatenato ...