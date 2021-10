La webcam di Trieste è stata manipolata per nascondere la protesta in piazza dei No Green Pass? No! (Di martedì 19 ottobre 2021) Circola via Facebook, Twitter e Telegram, un video con il quale si accusa una presunta manipolazione della diretta streaming di piazza Unità d’Italia a Trieste volta a nascondere la presenza dei manifestanti No Green Pass. Le immagini contestate sono quelle della webcam utilizzata dal sito Skylinewebcams.com, il quale fornisce una trasmissione costante della piazza triestina. Abbiamo verificato e non riscontriamo manipolazioni. Per chi ha fretta Le accuse di manipolazione sono relative a tre momenti della giornata, ma non risulta che la webcam mostri riprese dei giorni precedenti. Le riprese del video vengono fatte in un’area diversa da quella trasmessa dalla webcam. Dalle riprese, e dalle foto diffuse online, ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Circola via Facebook, Twitter e Telegram, un video con il quale si accusa una presunta manipolazione della diretta streaming diUnità d’Italia avolta ala presenza dei manifestanti No. Le immagini contestate sono quelle dellautilizzata dal sito Skylines.com, il quale fornisce una trasmissione costante dellatriestina. Abbiamo verificato e non riscontriamo manipolazioni. Per chi ha fretta Le accuse di manipolazione sono relative a tre momenti della giornata, ma non risulta che lamostri riprese dei giorni precedenti. Le riprese del video vengono fatte in un’area diversa da quella trasmessa dalla. Dalle riprese, e dalle foto diffuse online, ...

