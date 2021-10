Jo Squillo | fenomenologia di un' attivista da Grande Fratello

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nelle declinazioni dell’impegno collettivo che il contemporaneo offre, l’attivismo da reality show mancava all’appello. Joce lo ha donato. La cantante e conduttrice ha mostrato che “siamo concorrenti, oltre le ore passate a prender polvere sul divano in prima serata c’è di più”, così durante ilVip ha già fatto sfoggio del suo fervore civile. In più di un’occasione. Per comprendere il fenomeno, iniziamo dall’inizio. Jo, da sempre vicina alla comunità Lgbt, ha deciso di accompagnare il suo ingresso nella casa presentandosi sulla passerella avvolta in una bandiera rainbow. Solo qualche giorno dopo ci ha tenuto a mostrarsi completamente coperta da un niqab durante la prima serata del reality show per esprimere solidarietà alle donne afghane. “Anche in un momento così, di gioia e di leggerezza, noi donne, e anche ...

L'HuffPost

Dalla bandiera Lgbt al niqab di solidarietà alle afghane, fino allo sciopero della fame per Chico Forti con nota della Farnesina letta in diretta tv. Jo Squillo ci regala una nuova declinazione dell'i ...