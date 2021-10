Green pass | obbligo sul lavoro | controlli | multe | tutto quello che c' è da sapere LE FAQ

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo l'per viaggi, ristoranti e scuole, dal 15 ottobre devono possedere la certificazione verde anche tutti i lavoratori. Per chi non ha il, stop allo stipendio da subito, ma non c'è la sospensione dal posto di. Come ottenere il certificato? Quanto dura? Quali sono le sanzioni previste? Ecco tutte le risposte

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - elio_vito : RT @repubblica: Centrodestra, Elio Vito “Candidati sbagliati. Si pagano anche le posizioni anti-Green Pass” [di Gabriele Bartoloni] https:/… - StufaMarcia1 : RT @SkyTG24: Green Pass, le badanti senza certificato dovranno lasciare la casa degli assistiti: le FAQ -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Per il commissario all'emergenza la possibilità di allentare le misure come ilsi presenterà solo quando verrà raggiunto il 90% della popolazione vaccinata. Nell'ultimo bollettino sono 1.597 i casi e 44 i morti. Tasso positività 0,7%. Dopo lo sgombero di ieri, ...Non si è parlato di strade o asili nido, ma dio Recovery Plan. La scelta dei candidati del centrodestra, poi, è stata molto sofferta, non hanno fatto in tempo a farsi conoscere, si sono ...classe ’62 aretino è stato arrestato dalla Digos su ordine del gip di Roma per il blitz alla storica sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione indetta per protestare ...|| I primi giorni con l’ obbligo di green pass per i lavoratori fanno registrare un aumento delle assenze per malattia e anche alcuni casi molto dubbi di rilascio di certificati di esenzione dal vacci ...