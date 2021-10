Cleo Smith, la bimba di 4 anni scomparsa nella notte mentre dormiva in campeggio con i genitori in Australia: “È sparita con tutto il sacco a pelo” (Di martedì 19 ottobre 2021) Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Cleo Smith, una bambina di quattro anni vista l’ultima volta mentre dormiva in una tenda nel campeggio di Quobba Blowholes, nell’ovest dell’Australia e a a 900 chilometri a nord di Perth, sabato mattina presto. La piccola, come riporta la Bbc, era andata a dormire venerdì sera con i suoi genitori ma la mattina dopo, al loro risveglio, era sparita: la tenda era aperta e anche il suo sacco a pelo non c’era più. Subito è scattato l’allarme: la polizia la sta cercando ovunque anche con l’aiuto di elicotteri. La madre Ellie Smith, che ha denunciato la scomparsa, ha raccontato in una conferenza stampa di averla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Cresce la preoccupazione per ladi, una bambina di quattrovista l’ultima voltain una tenda neldi Quobba Blowholes, nell’ovest dell’e a a 900 chilometri a nord di Perth, sabato mattina presto. La piccola, come riporta la Bbc, era andata a dormire venerdì sera con i suoima la mattina dopo, al loro risveglio, era: la tenda era aperta e anche il suonon c’era più. Subito è scattato l’allarme: la polizia la sta cercando ovunque anche con l’aiuto di elicotteri. La madre Ellie, che ha denunciato la, ha raccontato in una conferenza stampa di averla ...

