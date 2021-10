Ballottaggi | Centinaio | “Varese sconfitta che brucia di più”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 19 ottobre 2021) “è quello chedi più, considerato che Bianchi si è impegnato molto e le aspettative che avevamo come Lega erano tante, non puoi minimizzare. Buona parte della classe dirigente del nostro partito arriva da lì”. A tornare sul ko diper la Lega alle elezioni amministrative è Gian Marco, sottosegretario del Carroccio al ministero dell’Agricoltura e senatore del partito di Matteo Salvini. Il dirigente pavese non si spiega il perché: “Non so – dice all’AdnKronos – se sia un problema legato alla base che non è andata a votare, l’impegno di tutti c’è stato e il candidato non era sbagliato”, afferma riferendosi a Bianchi. “Giancarlo aconta”, dicecon riferimento ...