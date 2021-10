Ambiente, Avellino prima città della Campania e del Sud per polveri sottili (Di martedì 19 ottobre 2021) Avellino è la settima città in Italia, e prima in Campania e al Sud, per livelli di smog e inquinamento dell’aria. Napoli al 24esimo posto, Benevento e’ 34esima. Questi i dati nel report “Mal’aria” curato da LegAmbiente sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiani. Sebbene ai primi posti della poco lusinghiera classifica ci siano quasi tutte citta’ del Nord, anche al Sud sono stati registrati livelli di guardia sul fronte dell’inquinamento. Le centraline ad Avellino hanno segnalato, in media, che nell’aria ci sono 31 microgrammi di polveri sottili, in particolare di Pm10, a metro cubo. Un dato che la pone ex aequo in classifica ad altre citta’ del Nord Italia come Monza, Alessandria, Mantova. Brescia e Pavia. I livelli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 ottobre 2021)è la settimain Italia, eine al Sud, per livelli di smog e inquinamento dell’aria. Napoli al 24esimo posto, Benevento e’ 34esima. Questi i dati nel report “Mal’aria” curato da Legsullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiani. Sebbene ai primi postipoco lusinghiera classifica ci siano quasi tutte citta’ del Nord, anche al Sud sono stati registrati livelli di guardia sul fronte dell’inquinamento. Le centraline adhanno segnalato, in media, che nell’aria ci sono 31 microgrammi di, in particolare di Pm10, a metro cubo. Un dato che la pone ex aequo in classifica ad altre citta’ del Nord Italia come Monza, Alessandria, Mantova. Brescia e Pavia. I livelli ...

