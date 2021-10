A Trieste i no - Green pass ancora in piazza: non molliamo fino a sabato (Di martedì 19 ottobre 2021) Continua la protesta del fronte contrario al certificato verde, che ha messo a dura prova la città. Dopo lo sgombero del porto e le tensioni di ieri, parte dei manifestanti presenti in piazza unità si ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 ottobre 2021) Continua la protesta del fronte contrario al certificato verde, che ha messo a dura prova la città. Dopo lo sgombero del porto e le tensioni di ieri, parte dei manifestanti presenti inunità si ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - SkyTG24 : Al presidio è arrivato anche Stefano Puzzer, il portavoce dimissionario del Coordinamento dei lavoratori portuali d… - gabrillasarti2 : RT @localteamtv: No Green Pass Trieste, protesta: arrivo Puzzer in piazza Unità #NoGreenPass #Trieste #Protesta - sollevotutto : RT @bisagnino: Ira di Di Battista: “A Trieste lavoratori pacifici trattati come criminali. Il Green Pass ai lavoratori c’è solo in Italia”… -