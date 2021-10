Terremoto nel Maceratese | scossa Ml 3 8 al momento non ci sono danni

Advertising

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro nel Maceratese #terremoto - Adnkronos : La scossa di #terremoto è stata avvertita pochi minuti prima delle 15 nella zona della #Valnerina. - Agenzia_Ansa : Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una… - medicojunghiano : RT @merlino53: La terra trema ancora sui miei amatissi Sibillini (a 7km dalla nostra casa già devastata nel 2016) e a Macerata: disastro se… - medicojunghiano : RT @Adnkronos: La scossa di #terremoto è stata avvertita pochi minuti prima delle 15 nella zona della #Valnerina. -

La terra ritorna a tremareCentro Italia : una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di ... Ilè stato avvertito anche in provincia di Ascoli e in ...maggio 2020, data dell'incontro tra Di Donna e Buini in cui era presente il generale Tedeschi, ... Guido Bertolaso Già capo dipartimento della protezione civile e commissario per ildell'...Terremoto nel maceratese: scossa di Ml 3.8 con epicentro a Visso, il sismologo Amato la scossa e legata alla sequenza sismica del 2016.Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. La scossa è stata percepita anche in provincia di Ascoli e ad Ar ...