Sampdoria, D’Aversa rischia l’esonero: pronti i sostituti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo l’ennesima sconfitta, la Sampdoria starebbe pensando all’esonero di D’Aversa: già pronti i sostituti Dopo la sconfitta contro il Cagliari, ora Roberto D’Aversa rischia l’esonero e di finire la sua avventura alla Sampdoria. I blucerchiati starebbero già pensando ai possibili sostituti e i nomi sulla lista della società di Ferrero sono due. Gli indizi porterebbero a – secondo quanto riportato dal Secolo XIX – Beppe Iachini ed Eugenio Corini. Il primo è un esperto di salvezze, mentre il secondo è in cerca di rilancio. Per D’Aversa l’unico modo per scongiurare l’esonero ed essere confermato dalla Sampdoria potrebbe essere il derby ligure cn lo Spezia. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo l’ennesima sconfitta, lastarebbe pensando aldi: giàDopo la sconfitta contro il Cagliari, ora Robertoe di finire la sua avventura alla. I blucerchiati starebbero già pensando ai possibilie i nomi sulla lista della società di Ferrero sono due. Gli indizi porterebbero a – secondo quanto riportato dal Secolo XIX – Beppe Iachini ed Eugenio Corini. Il primo è un esperto di salvezze, mentre il secondo è in cerca di rilancio. Perl’unico modo per scongiurareed essere confermato dallapotrebbe essere il derby ligure cn lo Spezia. L'articolo ...

