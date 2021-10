Quentin Tarantino: "Non ho mai picchiato Bob Dylan, era lui che picchiava me" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel corso dell'ospitata a Che tempo che fa su Rai3, il regista Quentin Tarantino ha raccontato un simpatico aneddoto sui suoi incontri di pugilato con il cantante Bob Dylan. In occasione del premio alla carriera che gli verrà consegnato dalla Festa del Cinema di Roma, la trasferta italiana di Quentin Tarantino ha condotto il regista ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3. Il cineasta è stato protagonista di una simpatica chiacchierata in cui ha parlato di cinema, del suo rapporto coi film Disney e del combattimento con Bob Dylan. Di fronte alla domanda di Fabio Fazio se si siano realmente sfidati su un ring, Quentin Tarantino è esploso in una risata e si è affrettato a specificare: "Non ci siamo mai picchiati sul serio, Bob … Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel corso dell'ospitata a Che tempo che fa su Rai3, il registaha raccontato un simpatico aneddoto sui suoi incontri di pugilato con il cantante Bob. In occasione del premio alla carriera che gli verrà consegnato dalla Festa del Cinema di Roma, la trasferta italiana diha condotto il regista ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3. Il cineasta è stato protagonista di una simpatica chiacchierata in cui ha parlato di cinema, del suo rapporto coi film Disney e del combattimento con Bob. Di fronte alla domanda di Fabio Fazio se si siano realmente sfidati su un ring,è esploso in una risata e si è affrettato a specificare: "Non ci siamo mai picchiati sul serio, Bob …

