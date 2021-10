Philips | trimestrale deludente e guidance peggiorata su problemi a supply chain

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) –, multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute, ha registrato vendite pari a 4,2 miliardi di euro nel terzo trimestre dell’anno, con una diminuzione delle vendite comparabili del 7,6%. A causare la performance negativa sono stati iallaglobale e i già annunciatia dispositivi di ventilazione utilizzati per trattare l’apnea notturna. L’EBITA rettificato è stato di 512 milioni di euro nel trimestre, o 12,3% delle vendite, rispetto ai 684 milioni di euro, o 15,5% delle vendite, del terzo trimestre 2020 (pari a un calo di circa il 25%). Il flusso di cassa operativo è stato di 256 milioni di euro, rispetto ai 575 milioni di euro dello stesso periodo del 2020.La società ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Philips trimestrale

Teleborsa

, multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute, ha registrato vendite pari a 4,2 miliardi di euro nel terzo ...Jay Chou, responsabile della ricerca per Tracker di monitoraggio per PCmondiale di IDC,...9% del totale e da TPV (azienda dietro la quale troviamo i marchi AOC e) con il 10,6%. Al ...(Teleborsa) - Philips, multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute, ha registrato vendite pari a 4,2 miliardi di ...Continua il rialzo del greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ott - Dopo la buona performance della scorsa settimana, partono in calo le Borse europee. Del resto hanno destato preoccupaz ...