Non è vero che un pilota della Delta Air Lines è morto in volo dopo essersi vaccinato, provocando un atterraggio di emergenza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 17 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che all’inizio di ottobre un pilota della compagnia aerea statunitense Delta Air Lines sarebbe deceduto «a metà volo dopo essere stato vaccinato». Per questo motivo, si legge ancora nel post oggetto di verifica, il co-pilota avrebbe dovuto «effettuare un atterraggio di emergenza». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionanale e locale e in nessun comunicato della compagnia aerea. La Delta Air Lines, in un comunicato pubblicato il 13 ottobre, ha smentito l’informazione infondata secondo cui uno dei piloti della compagnia era deceduto a ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 17 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che all’inizio di ottobre uncompagnia aerea statunitenseAirsarebbe deceduto «a metàessere stato». Per questo motivo, si legge ancora nel post oggetto di verifica, il co-avrebbe dovuto «effettuare undi». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionanale e locale e in nessun comunicatocompagnia aerea. LaAir, in un comunicato pubblicato il 13 ottobre, ha smentito l’informazione infondata secondo cui uno dei piloticompagnia era deceduto a ...

