Morto a 77 anni Angelo Licheri, tentò di salvare Alfredino (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ Morto a 77 anni, in una casa di riposo di Nettuno vicino a Roma, Angelo Licheri, l’uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri era un volontario e si recò a Vermicino dopo avere appreso della tragedia. Si fece calare a testa in giù la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981: Alfredino era precipitato la sera del 10 giugno. Parlò anche con il bambino e restò nel pozzo 45 minuti. “E’ stato un simbolo, un volontario puro”. Così Rita Di Iorio, presidente del Centro Rampi ricorda la figura di Licheri, “con il quale c’è sempre stato un rapporto molto stretto. Sapevamo che era malato da tempo – dice Di Iorio all’Adnkronos – e si può dire che ce lo aspettavamo da un momento all’altro. Ma è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’a 77, in una casa di riposo di Nettuno vicino a Roma,, l’uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare diRampi.era un volontario e si recò a Vermicino dopo avere appreso della tragedia. Si fece calare a testa in giù la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981:era precipitato la sera del 10 giugno. Parlò anche con il bambino e restò nel pozzo 45 minuti. “E’ stato un simbolo, un volontario puro”. Così Rita Di Iorio, presidente del Centro Rampi ricorda la figura di, “con il quale c’è sempre stato un rapporto molto stretto. Sapevamo che era malato da tempo – dice Di Iorio all’Adnkronos – e si può dire che ce lo aspettavamo da un momento all’altro. Ma è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un giocatore di basket di 32 anni in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove er… - Corriere : Malore in campo, poi l’inutile corsa in ospedale: giocatore di basket muore a 32 anni - chetempochefa : “Fra un po’ di anni, se appropriato, le farò fare il morto nel mio prossimo film!” - Quentin Tarantino pronto a re… - VinceMaielli : RT @Ginestra21: Oggi è morto Angelo Licheri, l'uomo che quaranta anni fa si calò nel pozzo nel tentativo di salvare la vita al piccolo Alfr… - anna_mugnai : @MaP39008118 @filippo_nesi @renatobrunetta Demetrio mio vicino di casa, doppia dose variante delta , 61 anni...mort… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni Morto a 77 anni Angelo Licheri, tentò di salvare Alfredino Era un volontario. Si fece calare a testa in giù nel pozzo di Vermicino dove restò 45 minuti: parlò con il bambino E' morto a 77 anni, in una casa di riposo di Nettuno vicino a Roma, Angelo Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri era un volontario e si recò a ...

Angelo Licheri, l'intervista al Messaggero: 'Ho fallito, non sono riuscito a salvarlo' ...a salvare Alfredino' APPROFONDIMENTI ROMA Foto ROMA Video VERMICINO Angelo Licheri è morto: tentò ... Oggi, 70 anni, vive in una casa di cura a Nettuno. La casa di produzione Quadra film che ha ...

Incidente oggi sul Corno alle Scale: muore a 29 anni per fare una foto / Video il Resto del Carlino Covid: un morto in provincia di Ragusa. I positivi scendono ancora C’è un nuovo decesso per covid in provincia di Ragusa. Si tratta di una donna di Scicli di 63 anni, non vaccinata, deceduta in Terapia Intensiva al Giovanni Paolo II. Sale quindi a 371 il numero di ...

E' morto Franco Cerri, chitarrista nella storia del jazz. Passava lunghi periodi nella sua casa a Numana E' morto Franco Cerri. Il musicista aveva 94 anni. Franco Cerri, chitarrista e docente italiano, è considerato tra i più grandi e autorevoli chitarristi ...

Era un volontario. Si fece calare a testa in giù nel pozzo di Vermicino dove restò 45 minuti: parlò con il bambino E'a 77, in una casa di riposo di Nettuno vicino a Roma, Angelo Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri era un volontario e si recò a ......a salvare Alfredino' APPROFONDIMENTI ROMA Foto ROMA Video VERMICINO Angelo Licheri è: tentò ... Oggi, 70, vive in una casa di cura a Nettuno. La casa di produzione Quadra film che ha ...C’è un nuovo decesso per covid in provincia di Ragusa. Si tratta di una donna di Scicli di 63 anni, non vaccinata, deceduta in Terapia Intensiva al Giovanni Paolo II. Sale quindi a 371 il numero di ...E' morto Franco Cerri. Il musicista aveva 94 anni. Franco Cerri, chitarrista e docente italiano, è considerato tra i più grandi e autorevoli chitarristi ...