“Mia moglie me l’ha chiesto” Lino Banfi in lacrime per la sua adorata Lucia | “Morire così…”

Ospite di Verissimo, Lino Banfi ha ripercorso la sua carriera e ha parlato della sua vita privata in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Una chiacchierata toccante che ha commosso anche il pubblico. L'attore pugliese è padre di due figli, Walter e Rosanna, che oggi hanno più di cinquanta anni e con i quali condivide un rapporto speciale. Ha anche aiutato a far nascere la sua primogenita nel 1963, emozionato e un po' impacciato. "Mi hanno dato in mano la placenta, non sapevo cosa fosse e l'ho buttata nel gabinetto del palazzo". A distanza di anni, ha anche assistito alla nascita dei suoi due nipoti (Virginia e Pietro), avuti entrambi dalla figlia Rosanna, e ha celebrato il matrimonio civile della prima. Un rapporto speciale con tutta la famiglia, di cui Lino è decisamente orgoglioso: "Mi fa piacere essere l'albero e ...

