Lutto a Nettuno | scomparso Angelo Licheri | l’eroe che cercò di salvare Alfredino Rampi

a Roma. È morto Angelo Licheri , l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi . Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a. Era il 1981 e fu ...Quando è venuto a mancare è stato unin famiglia. Eduardo e Totò sono i miei cavalli di ...lei ha ricevuto il premio miglior attore non protagonista al settimo 'Festival Videocorto' di...Lutto a Roma. È morto Angelo Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a ...GAVOI. Lutto a Gavoi. È morto Angelo Licheri, il soccorritore volontario che rischiò la vita per cercare di salvare il piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo. Licheri aveva 77 anni ed è deceduto ...