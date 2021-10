La sconfitta con la Lazio non va giù | Inzaghi duro per il difetto dell’Inter

Advertising

elio_vito : Con la sconfitta di Michetti al #ballottaggio @forza_italia non avrà neppure un consigliere comunale in Campidoglio… - CB_Ignoranza : Il Torino, dopo la sconfitta con il Napoli, ha deciso di tirarsi su con una bella scorta di mozzarelle. “Ti sembra… - TgrRaiMolise : #ballottaggi2021 #Isernia Melogli: 'Mi aspettavo di perdere, ma non con questo distacco'. Il candidato del centrode… - aristidearista2 : È stata sconfitta la Destra Berlusconi rifletta se resta con Salvini e Meloni Forza Italia scomparira' - cavarica63 : RT @lercionotizie: #ultimora Meloni rilancia sul complotto: “Sconfitta a orologeria proprio in coincidenza con il ballottaggio” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : sconfitta con

Corriere dello Sport

Ho parlatoi leader alleati e gli ho detto che ci si deve vedere già da questa settimana '. Secondo Meloni, comunque, 'il voto delle amministrative non ha inciso sul consenso di Fratelli d'Italia,...Poi la leader FdI prova a giocare d'attacco: 'E' una, la debacle è di M5S, ma per i ... Si riparte da uno a cinque, ma il derby internoSalvini è invenzione giornalistica: 'Noi al mattino ...Si deve fare un passo indietro per farne due avanti, questo è il mio modestissimo pensiero. Non l’ho urlato troppo forte in questo inizio di stagione, ...ECCELLENZA - Situazione complicata per i fermani Zero punti in sei gare di campionato. La situazione è pesante in casa Servigliano. Ci aggiungiamo il peggior attacco del girone con due reti e la peggi ...