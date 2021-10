Kourtney Kardashian dice sì a Travis Baker con la proposta di matrimonio più romantica

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 18 ottobre 2021)con la suadiha battuto tutti, la sua è l’idea più romantiche tra tutte. Con due semplici parole la sorella di Kimha annunciato le nozze con il batterista dei Blink – 182. “Per sempre” e poi due foto che lasciano immaginare l’intensità del momento ma ci sono poi anche i dettagli, anello compreso. Una spiaggia privata, la coppia in viaggio per altre mete e per lavoro e poi tutte quelle rose rosse, un posto a loro così caro e la famiglia della sposa presente.ha detto sì, questa volta si sposa. L’anello di fidanzamento è da capogiro, un vero gioiello per lei che è mamma di tre figli ma va all’altare per la prima volta....