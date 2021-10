Icardi gate, pace fatta tra Mauro e Wanda Nara? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle ultime ore sono circolati sui social gli ultimi sviluppi sul presunto tradimento di Mauro Icardi nei confronti di sua moglie Wanda Nara. Pare che il calciatore, senza di fatto rivelare nulla, abbia smentito le forti accuse circolate in questi due giorni. Ripercorriamo insieme la vicenda. LA PROCURATRICE E IL CALCIATORE SI STANNO SEPARANDO? – L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle ultime ore sono circolati sui social gli ultimi sviluppi sul presunto tradimento dinei confronti di sua moglie. Pare che il calciatore, senza di fatto rivelare nulla, abbia smentito le forti accuse circolate in questi due giorni. Ripercorriamo insieme la vicenda. LA PROCURATRICE E IL CALCIATORE SI STANNO SEPARANDO? – L'articolo

