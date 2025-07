ascolti tv i dati del 3 luglio 2025

La serata televisiva del 3 luglio 2025 ha regalato emozioni e dati interessanti. Su Rai1, la replica di Don Matteo 13 conquista quasi 2 milioni di spettatori, mentre su Canale5 il ritorno di Temptation Island spicca con oltre 3,4 milioni e un share significativo. Un quadro variegato che dimostra ancora una volta come il pubblico continui a scegliere con entusiasmo i propri programmi preferiti, confermando la forte passione per l’intrattenimento televisivo.

Bene il debutto della nuova edizione del reality. Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 si fedma 1.942.000 spettatori pari al 13.9% di share. Bene, su Canale5 il ritorno di Temptation Island con ben 3.452.000 spettatori con uno share del 27.8%. Su Rai2 Ore 14 Sera registra 797.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Hunter’s Prayer – In fuga incolla davanti al video 840.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Signor Faletti ottiene 839.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Potere assoluto  totalizza un a.m. di 650.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 599. 🔗 Leggi su 361magazine.com