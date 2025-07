È stata la svolta e ora ho lo spazio per respirare Mi ha salvato la vita | la storia di una mamma svizzera che ha scelto ChatGPT come co-genitore digitale

La vita di una mamma svizzera si è trasformata grazie a ChatGPT, diventando un alleato prezioso nella gestione quotidiana. Lilian Schmidt, con il suo racconto condiviso su TikTok, mostra come la tecnologia possa essere un vero salvavita per i genitori impegnati, offrendo spazi di respiro e supporto. Una storia che mette in luce come l’innovazione possa migliorare la vita familiare, tra croce e delizia. Ecco come la digitalizzazione sta rivoluzionando il ruolo di genitore.

ChatGPT croce o delizia? Sicuramente una grande aiuto per i genitori. È la storia di una mamma svizzera, Lilian Schmidt, che in un video contenuto sul proprio profilo TikTok (che ha totalizzato oltre 750mila visualizzazioni) ha mostrato come la sua vita sia cambiata. Lilian ha due figli ha un lavoro a tempo pieno, gestisce la casa e la quotidianità dei figli. Una vita intensa come milioni di altri genitori alle prese con incombenze necessarie dalla pianificazione dei pasti alle liste di controllo per l’asilo nido, fino al cibo. Lilian si sentiva sola, come ha spiegato a Newsweek, nonostante avesse un partner che la sostiene: “Non è che debba portare tutto da sola, ma spesso mi sento così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: vita - storia - stata - svolta

Una storia che celebra il trionfo della ricerca scientifica che ha reso possibile ridare una vita a un neonato, evidenziando come la nuova tecnologia possa cambiare il destino dei bambini affetti da patologie genetiche - In un mondo dove la scienza e la speranza si intrecciano, la storia di KJ emerge come un esempio luminoso di come la ricerca possa cambiare il destino di bambini colpiti da patologie genetiche.

Una nuova attività artigianale e di volontariato stamattina è stata svolta nel nostro laboratorio con i dipendenti di Intrum. Durante la mattinata ci siamo sporcati le mani di colla, carta e colore per dar vita e forma ad una esperienza lavorativa alternativa. Il clima d Vai su Facebook

Prestiti fino a 50mila euro garantiti dallo Stato, la svolta del Fondo Studio. In 14 anni ha aiutato solo 2.500 studenti, ora promette di cambiare la vita a oltre 200mila giovani meritevoli; La svolta all’indietro di Trump; Andrea Prospero, il suicidio in diretta Telegram. Arrestato 18enne: lo avrebbe incoraggiato.

Nuovo lavoro, nuova vita: tre storie di chi ha dato una svolta alla propria carriera - alfemminile - “All’età di 27 anni sono stata assunta come dipendente delle Ferrovie dello Stato, ... Scrive alfemminile.com

Cambio vita: storie di tre donne che hanno dato una svolta alla loro vita - Allegra e Desideria sono due sorelle gemelle nate a Roma 29 anni fa, nell’ottobre del 2017, che hanno deciso di lanciare il proprio brand Marzoline Milano. Segnala repubblica.it