Fiumicino chiusa rimessa abusiva in via Italo Alesi

Un blitz dei carabinieri a Fiumicino svela una rimessa abusiva in via Italo Alesi, mettendo in luce un problema sempre più pressante vicino all’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Le verifiche, condotte in collaborazione con Aeroporti di Roma, hanno portato al sequestro di attività illegali e alla chiusura di spazi non autorizzati. La legalità torna al centro dell’attenzione per garantire sicurezza e trasparenza nel settore dei servizi aeroportuali.

Fiumicino, 4 luglio 2025- – Blitz dei carabinieri nella zona dell’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” a Fiumicino per verificare la regolarità delle attività di parcheggio e dei servizi “car valet”. I controlli, condotti dai militari in collaborazione con la compagnia Aeroporti di Roma, hanno riguardato aree di sosta, depositerie e rimesse nei pressi dello scalo, con particolare attenzione al possesso delle autorizzazioni amministrative previste. Al termine degli accertamenti, i militari hanno notificato al gestore di una rimessa in via Italo Alesi un’ordinanza di cessazione dell’attività secondo quanto emerso, la struttura risultava gestita, nel tempo, da diverse società subentrate senza presentare le necessarie dichiarazioni e autorizzazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - rimessa - italo - alesi

Fiumicino, chiusa rimessa abusiva in via Italo Alesi; CONTIENE FOTO# AEROPORTO DI FIUMICINO - CONTROLLI DEI CARABINIERI AI SERVIZI DI CAR VALET NEI PRESSI DELLO SCALO INTERNAZIONALE. NOTIFICATA LA CESSAZIONE DI ATTIVITA' AL GESTORE DI UNA RIMESSA E INDIVIDUATE RI; Sequestrati terreni agricoli usati come rimesse auto lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino.

ITALO A FIUMICINO CARTA SEGRETA DI MONTEZEMOLO PRESIDENTE - Il treno Italo andrà a Fiumicino in corrispondenza con i collegamenti internazionali del vettore e da lì porterà i flussi di turisti nelle città d’arte. Si legge su repubblica.it

ITALO A FIUMICINO CARTA SEGRETA DI MONTEZEMOLO PRESIDENTE - L’inchiostro delle firme deve ancora asciugarsi sull’accordo di uscita di Luca Montezemolo da Ferrari, che già si parla di lui per un nuovo ruolo: presidente della nuova Alitalia con Etihad ... Lo riporta repubblica.it