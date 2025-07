Alla Casa delle Energie l’inaugurazione della mostra pittorica del maestro Dalo

Arezzo si prepara a celebrare il talento e la passione di Daniele Locci, conosciuto come DALO, con l'inaugurazione della sua mostra pittorica presso la Casa dell’Energia. Domenica 6 luglio alle 18, l’evento apre un percorso emozionale che durerà 30 giorni, chiudendo l’Estate 2025 in memoria di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Un tributo che unisce arte e sensibilità, per ricordare il suo genio.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Domenica 6 luglio, dalle 18, i naugurazione della Mostra Pittorica di Daniele Locci, in arte DALO, scomparso lo scorso agosto alla Casa dell’Energia. La Mostra è sostenuta direttamente dal direttore della Casa dell’Energia Fabio Mori, amico di lunga data del pittore che lo ricorda cosi: “ La mostra sarà visitabile per 30 giorni, chiudendo l’Estate 2025 della Casa dell’Energia nella memoria di un Artista dal talento immenso che merita l’attenzione della Città di Arezzo per i suoi quadri, molti ispirati proprio alla Storia di Arezzo ed alla sua epica, come la rappresentazione della Chimera e di altre opere di ispirazione Etrusca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Casa delle Energie l’inaugurazione della mostra pittorica del maestro Dalo

