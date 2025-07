Bper rilancia l’Ops su Banca Popolare di Sondrio | aggiunto €1 in contanti per azione valore sale a €10,53; adesioni al 20,66%

BPER Banca intensifica la sua operazione di acquisizione sulla Banca Popolare di Sondrio, offrendo un corrispettivo di 83.641 euro in contanti per azione, portando il valore totale a oltre 83 milioni di euro. Con adesioni già al 20,66%, l’offerta, aperta fino all’11 luglio, mira a rafforzare la posizione strategica e attrarre maggiori investitori. La mobilitazione crescente testimonia l’interesse di mercato e il ruolo chiave di questa operazione nel panorama bancario italiano.

L'offerta, aperta fino all'11 luglio, punta a rafforzare l'attrattiva per gli azionisti; il 20,66% ha già aderito, con Unipol tra i principali sostenitori dell'operazione Bper Banca rilancia l'Ops sulla Banca Popolare di Sondrio. Nella serata di giovedì 3 luglio, l'istituto modenese guidato d.

