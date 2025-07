Brescia scoperta una rete di spaccio gestita da una casalinga insospettabile | arrestata dopo mesi di indagini

Brescia svela un inquietante segreto: una casalinga apparentemente insospettabile gestiva un'ampia rete di spaccio di cocaina dalla propria casa. Dopo mesi di indagini, la polizia ha messo fine a questa attività clandestina, arrestando la donna e smantellando un sistema criminale ben oliato. Una scoperta che scuote la città e mette in luce le zone d’ombra spesso nascoste dietro facciate ordinarie. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda sorprendente.

Una donna apparentemente insospettabile è finita in manette per aver gestito un'attivitĂ di spaccio di cocaina direttamente dalla propria abitazione. La polizia la sorvegliava da tempo. Una rete di clienti consolidata, operativa da mesi. Una casalinga residente in via Milano, a Brescia, è stata arrestata per spaccio di cocaina. Secondo le indagini della polizia, la donna aveva organizzato una vera e propria rete di distribuzione che serviva decine di clienti, gestita interamente tra le mura di casa. Gli agenti la tenevano sotto osservazione da tempo, attendendo il momento giusto per intervenire.