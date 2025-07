Marche risorse per interventi su linee Lis e List

La Regione Marche si impegna a promuovere l'inclusione delle persone sorde e sordocieche attraverso un finanziamento di 140mila euro dedicato a interventi su linee LIS e LIS. Questa iniziativa mira a rafforzare il riconoscimento della lingua italiana dei segni e garantire la piena accessibilità alla vita collettiva, migliorando la qualità della vita e favorendo una società più inclusiva e partecipativa per tutti. Con questo investimento, si apre una nuova fase di empowerment e uguaglianza sociale.

Un finanziamento di 140mila euro per interventi volti alla promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva. Lis e List. La Regione Marche promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde e sordocieche. Riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) promuovendone la diffusione, l' acquisizione e l'uso così come la lingua dei segni italiana tattile (LISt), quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale.

