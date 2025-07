Emergenza caldo bollino rosso a Genova | 11 parchi pubblici aperti fino alle 21 | Previsioni

In questa fase di emergenza caldo, Genova si anima di iniziative per alleviare le alte temperature. I 11 parchi pubblici aperti fino alle 21 offrono un’oasi di sollievo ai cittadini e visitatori, permettendo di godere della natura anche nelle ore serali. Scopri le previsioni e preparati a vivere una giornata più fresca e rigenerante in città, perché ogni momento può fare la differenza contro il caldo torrido.

La Liguria è ancora stretta nella morsa del caldo, con temperature altissime ovunque e l'afa che non lascia respiro. Il Comune di Genova che ha deciso di estendere l’orario di apertura di 11 parchi cittadini fino alle 21 di sera. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Emergenza caldo, bollino rosso a Genova: 11 parchi pubblici aperti fino alle 21 | Previsioni

Meteo Genova e Liguria: le previsioni della settimana, caldo in arrivo - Preparatevi a vivere una settimana all’insegna del caldo in Liguria! Gli esperti di 3bMeteo ci svelano le previsioni dal 9 al 13 giugno 2025, con giornate caratterizzate da temperature in aumento e sole prevalente.

