Mafia sequestrati beni per 30mln euro

Sequestrati beni per un valore di circa 30 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Messina, smascherando un giro di affari legati alla criminalità organizzata. Tra i beni confiscati, spicca anche un pregevole podere nobiliare in Toscana. Due uomini, ex avvocati coinvolti in attività illecite, sono stati destinatari della misura. Questa operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle infiltrazioni mafiose: un passo fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata.

10.15 Beni per un valore complessivo di circa 30mln di euro sono stati sequestrati da militari della GdF del Comando provinciale di Messina. Due i destinatari della misura di sequestro, che tra i beni annovera anche un podere nobiliare nelle campagne della Toscana. Si tratta di un ex avvocato messinese, ora in prova ai servizi sociali, e di un legale anche lui attivo nel Messinese. Avrebbero fornito consulenze professionali a esponenti di mafia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: beni - mafia - sequestrati - 30mln

Trapani, sequestro da 300mila euro a trafficante di droga: beni, conti e legami con la mafia nel mirino - A Trapani, è stato sequestrato un patrimonio di 300mila euro a un noto trafficante di droga, in un'azione mirata contro le attività illecite.

Mafia, sequestrati beni per 30mln euro; ‘Ndrangheta, arrestati presunti affiliati ai clan Piromalli e Mancuso: 23 misure cautelari e sequestrati 30 mln ·; Mafia: arresti Palermo, carabinieri sequestrano beni per 30 mln euro | .it.

Mafia, a Messina sequestro per beni da 30 milioni a due soggetti - Beni per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro sono stati sequestrati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ... Riporta msn.com

Messina, sequestrati beni per 30 milioni a due professionisti accusati di legami con la mafia - Avrebbero messo le loro competenze al servizio di cosche mafiose e imprenditori in difficoltà per eludere Fisco e giustizia. Da meridionews.it