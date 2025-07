Telefonata Trump-Putin il tycoon come Enzo in Un sacco bello di Carlo Verdone | Come t’eri messo per ferragosto? - VIDEO AI

Immaginate un mondo in cui le conversazioni tra leader mondiali si trasformano in scene da un film di Carlo Verdone: il tycoon Trump che, come Enzo, scambia battute con Putin in una telefonata esilarante e inaspettata. Un'innovativa creazione AI ci permette di ascoltare questa improbabile conversazione, portando il cinema e la geopolitica a un nuovo livello di ironia e sorpresa. Ma come si sarebbe comportato per Ferragosto? Scopriamolo insieme.

Un video AI mostra il tycoon che parla al telefono con l'omologo russo, esattamente con la stessa voce di Enzo, il personaggio interpretato nel film dal regista e attore romano La telefonata tra Trump e Putin come Un sacco bello di Carlo Verdone.

