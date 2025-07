Esplosione a Roma sono 21 i feriti

Sono 21 i feriti nell' esplosione di un deposito giudiziario alla periferia di Roma. Secondo quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione a Roma, sono 21 i feriti

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Rai News riferisce che sono almeno dieci i feriti nell'esplosione al distributore di via dei Gordiani a Roma. Al momento è stato portato in ospedale un vigile del fuoco. Sarebbero rimasti feriti anche otto poliziotti e un operatore del 118.

Esplosione a Roma, sono 21 i feriti; Roma, esplosione distributore di benzina Prenestino: almeno 21 feriti (fra cui 9 poliziotti). Il boato avverti; Esplosione in distributore a Roma, almeno 10 i feriti.

Esplosione a Roma, feriti un vigile del fuoco e alcuni operatori del 118. Danneggiati alcuni palazzi della zona - Incidente e paura a Roma, con un boato che è stato avvertito in gran parte della città e ci sono diversi feriti. Si legge su msn.com

Esplosione Roma, cosa è successo: l'ipotesi della pompa di una cisterna staccata, l'incidente poco prima: la ricostruzione - Questa mattina un incidente a un distributore in via dei Gordiani, nel quartiere Centocelle di Roma, ha provocato una forte esplosione nell'area: il boato è stato sentito in tutta ... msn.com scrive