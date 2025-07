lancio con il paracadute dalla cima di un grattacielo di porta nuova a milano

L’adrenalina raggiunge il massimo con un’impresa estrema: lanciarsi con il paracadute dalla cima di un grattacielo a Porta Nuova, Milano. Questa sfida rischiosa ha catturato l’attenzione sui social, lasciando tutti senza fiato e ponendo una domanda: cosa spinge qualcuno a sfidare la paura in modo così audace? La verità dietro questa impresa rimane avvolta nel mistero, ma ci invita a riflettere sui limiti del coraggio umano.

È l'ultima sfida che mette a rischio la vita, pubblicata 14 ore fa (ma non si sa quando sia stata compiuta con esattezza) in un post e in una storia su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it