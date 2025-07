Il corso Indire Università sostegno permette l’accesso al ruolo? Pillole di Question Time

Il corso Indire/Università sostegno rappresenta un'opportunità concreta per gli insegnanti che desiderano accedere al ruolo, offrendo una formazione qualificante e riconosciuta. Durante il Question Time del 28 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, esperti e rappresentanti sindacali hanno approfondito la validità di questa specializzazione nel percorso di immissione in ruolo. Ma quali sono le reali prospettive per chi ha completato questo percorso? Scopriamolo insieme.

Nel question time di venerdì 28 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Capraro della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema dell’abilitazione e dell’accesso ai ruoli nella scuola. Un focus particolare è stato posto sulla validità della specializzazione ottenuta tramite i corsi Indire ai fini dell’immissione in ruolo. L'articolo Il corso IndireUniversità sostegno permette l’accesso al ruolo? Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

